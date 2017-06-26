Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, geçtiğimiz günlerde AKP'li isimlerle bir araya geldiğini yazdı. Özçelik, "Arife günü AKP’li tanıdıklarımla bir araya geldik. “Etkili” isimler. Külliye’ye de Çankaya’ya da rahatça girip çıkabiliyorlar. Sohbet ettik. Konu ister istemez güncel gelişmelere geldi. Sıkıntılı bir dönemden geçildiğini ısrarla vurguladılar. Eskiden bir sorun yaşandığında, B, C, D planlarını peş peşe sıralarlardı. Bu kez suskunlardı. Ne yapacaklarını da bilmiyorlardı. AKP için karamsar bir tablo çizdiler. Anlattıklarını yazacağımı söyledim, “yazma” demediler. Belli ki duyulsun isteniyordu" ifadelerini kullandı.

0 0 0 0