Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim" sözlerini değerlendirdi.

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Aydınlık yazarı Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



Cumhurbaşkanı önemli bir toplantıda gündem dışına çıkarak kendi adına racon kesen gazetecileri uyarma gereğini hissetti ki medyaya göre kastedilen isimler Tayyib’in silahşörü pozlarında her gün birilerini tehdit eden



Peki Tayyip Erdoğan böyle bir açıklamayı neden mi yaptı?



Kulis fısıltılarına göre bu isimler hakkında devletin elinde somut bilgiler oluşmuş... Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ikidir bu mesajı vererek kimsenin kendi adamı zannedilerek kayırılmasını ve soruşturmadan muaf tutulmasını istemiyor.



Bazılarınız, Fuat Uğur darbeyi haber veren isimdi diyebilir.



O haberi tersten okursanız başka bir sonuca varırsınız ki devlet bunu yapıyor.



Soner Yalçın’ın yalanlanmayan yazısı önümüzdeki günlerde sonuç getirecek gibi görünüyor yani soruşturma eşikte ve o iki isim tutuklanabilir diyenler var."



ulusal.com.tr Cumhurbaşkanı önemli bir toplantıda gündem dışına çıkarak kendi adına racon kesen gazetecileri uyarma gereğini hissetti ki medyaya göre kastedilen isimler Tayyib’in silahşörü pozlarında her gün birilerini tehdit eden Cem Küçük ile Fuat Uğur.Peki Tayyip Erdoğan böyle bir açıklamayı neden mi yaptı?Kulis fısıltılarına göre bu isimler hakkında devletin elinde somut bilgiler oluşmuş... Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ikidir bu mesajı vererek kimsenin kendi adamı zannedilerek kayırılmasını ve soruşturmadan muaf tutulmasını istemiyor.Bazılarınız, Fuat Uğur darbeyi haber veren isimdi diyebilir.O haberi tersten okursanız başka bir sonuca varırsınız ki devlet bunu yapıyor.Soner Yalçın’ın yalanlanmayan yazısı önümüzdeki günlerde sonuç getirecek gibi görünüyor yani soruşturma eşikte ve o iki isim tutuklanabilir diyenler var."