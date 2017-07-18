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Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı: Bu iki ismi yakından tanıyorum

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Tansu Çiller ve Abdullah Gül'ün 15 Temmuz anma törenlerinde Erdoğan'ın yanında yer almalarını değerlendirdi. Önkibar, "Mazallah, Fetullah haini başarsaydı bu iki isim onların yanında olurdu" dedi.

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı: Bu iki ismi yakından tanıyorum

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Tansu Çiller ve Abdullah Gül'ün 15 Temmuz anma törenlerinde Erdoğan'ın yanında yer almalarını değerlendirdi. Önkibar, "Mazallah, Fetullah haini başarsaydı bu iki isim onların yanında olurdu" dedi.

Önkibar'ın Aydınlık gazetesindeki yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tansu Çilller ile Abdullah Gül’ü önceki akşam 15 Temmuz töreninde görünce düşündüm!

Zerre kuşkum yok mazallah Fetullah haini başarsaydı bu iki isim onların yanında olurdu.

İkisini yakından tanıyorum, emperyal güç ile konjonktürel güçlüye iltifat ederler.

Ondan önemlisi Fetullah bu iki isimden her zaman özel bir şevkat ve yardım görmüştür.

Mesela FETÖ’nün altın yılı olan 1994 Tansu Çiller’in Başbakan olduğu dönemdir.

Keza FETÖ ekonomik olarak Çiller ile büyüyüp serpilmiştir.

Tansu ile Fetullah bana göre Amerikan kardeşidir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aydınlık gazetesi #sabahattin önkibar #tansu çiller #abdullah gül
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