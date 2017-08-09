Aydınlık'ın çınarı, usta gazeteci, ressam Fikret Otyam, aramızdan ayrılışının 2. yılında, gönül dostlarını bir araya getirdi. Büyük usta, Nevşehir’in Hacı Bektaş İlçesinde ve yıllarını geçirdiği Antalya’da anıldı

Gazeteci, Ressam, Fikret Otyam’ın aramızdan ayrılışının ikinci yılında, iki farklı ilde anıldı. Büyük usta için önce, vasiyeti üzerine sırlandığı Nevşehir'in Hacı Bektaş İlçesinde Aydınlar gömütlüğünde türkülerle meşk edildi. İnsanlık müzesinde kendisine ayrılan bölüm ziyaret edildi. Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve eşi sanatçı Filiz Otyam’ın düzenledikleri törene, çok sayıda yurttaş katıldı.



Anadolu'nun dört bir yanında seyyahlık ettikten sonra, uzun yıllar hayat arkadaşı sanatçı Filiz Otyam ile birlikte yaşadığı Antalya'da da sevenleri Otyam Baba'yı unutmadı.



Muratpaşa Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet çınarı çok sevdiği barak, Çamşıhı türküleri ve şiirlerle selamlandı.



Yaşama ve üretime olan bağlılığının en yakın tanığı, hayat arkadaşı sanatçı Filiz Otyam, usta için en anlamlı değerin vefa olduğunu söyledi.



Yaşamı boyunca ne güzel günlere dair umutları, ne de eğri gidişe dair söyleyecekleri tükendi büyük ustanın.



Fikret Otyam için dost meclislerinde yapılan sohbetlerin ayrı bir önemi vardı. Dostlarına göre, bugün de Fikret Otyam ile birlikte o meclislerden birisi yaşandı.



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY - KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK

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