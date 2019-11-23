Aydınlık'tan Odatv'ye sert yanıt!

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, şunları belirtti:

"1) Fuhuş dosyasını Mayıs'tan beri araştırıyoruz. Farklı kaynaklardan doğrulattık. Yedi ay sonra bilgilerden emin olduktan sonra yayımladık. Dosya hazırlanırken Emniyet kaynaklarından da bilgi aldık. Haber Mustafa Çalışkan'ı hedef almıyor. Çalışkan başarılı bir Emniyet Müdürü.

2) Haberde fuhuşu engellemeye yönelik yasaların yetersiz kaldığının altını çiziyoruz. Çamur tv'nin derdi "ahlak" olmadığı için konuyu Mustafa Çalışkan'a bağlıyor. Çamur tv'ye göre Aydınlık, Çalışkan'a operasyon çekebilmek için sokakta saat satan göçmenleri aylarca takip etmiş!?

3) Mustafa Çalışkan zor zamanlarda aldığı cesur tutumla biliniyor. Süleyman Soylu da ABD destekli teröre karşı göğüs göğüse mücadele ediyor. Biz iki ismin de ülkemizi savunan çalışmalarında başarılarını isteriz. Siz ise fitnecisiniz. Başarıdan değil kavgadan besleniyorsunuz.

4) Kendimden biliyorum. Beni çok yakından tanımanıza rağmen "kanepeye davasını satan kişi" muamelesi yaptınız. Anlaşılıyor ki Aydınlık'ı "stratejik düşman" ilan etmişsiniz. Nihat Genç "Odatv ruhunu sattı" demekte haklıymış. Az bile söylediğini anlıyorum.

5) Ethem Sancak'ın finanse ettiği bir siyasi organizasyonda yer aldığımız iftirasıyla bize ve Metin Feyzioğlu'na çamur atan yazıyı yayımlayan @odatv ve yazarlarını @ulusalkanal

'da konuyu tartışmaya davet ediyorum. @baristerkoglu @barispehlivan"

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