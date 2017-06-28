Aydınlık gazetesi yazarı Hikmet Çiçek şunları ifade etti:
Burdur’un yerel gazetelerinden Bomba 15, 2 Nisan 2016 günlü nüshasında “Burdur Türkiye'nin ünlü markalarından Köfteci Ramiz Plus'la tanıştı” haberini veriyordu. Türkiye'nin ünlü gıda markalarından Köfteci Ramiz’in Enes Hilal'in işletmeciliğinde açılışı yapılmış ve Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan da dualarla yapılan açılış törenine katılmıştı. Açılış sonrası misafirlere Köfteci Ramiz'in eşsiz lezzetleri sunulmuştu.
Enes Hilal, AKP Burdur Gençlik Kolları Başkanı’ydı. 27 Şubat 2014 günü bir sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Babası Mehmet Hilal, Burdur’da Fethullah Gülen Cemaatine yakınlığıyla tanınıyordu. Hilal’in Cemaat-AKP kavgasından dolayı istifa ettiği söyleniyordu. Hilal, sadece gençlik kolları başkanlığından değil AKP’den de istifa etmişti.
25 Temmuz 2016 günü Isparta’da yapılan FETÖ operasyonunda Mehmet Hilal gözaltına alındı, fakat daha sonra serbest bırakıldı. Hakkında yurtdışı yasağı konulmadı. Şimdi Mehmet Hilal ve oğlu Enes Hilal firarda. Yurtdışına kaçtıkları sanılıyor. Bu kişilere kaçma fırsatının kimler tarafından ve nasıl verildiği anlaşılamadı.
ESKİ AFAD MÜDÜRÜ DE FETÖ'CÜ ÇIKTI
Burdur Acil ve Afet Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Oral, FETÖ/PDY operasyonunda 8 Kasım 2017 günü Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oral 10 Kasım günü çıkarıldığı mahkeme tarafından terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 21 Ocak 2017 gününün ilk saatinde cezaevinden “adli kontrolle” tahliye edildi.
Oral, Burdur’da FETÖ’cü olarak biliniyordu. Burdurlular, “Neden serbest bırakıldı?” sorusuna yanıt alamadılar. Oral, 13 Mayıs 2017 günü bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 81 ilde emniyetten sorumlu mahrem imamlar hakkında başlattığı soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. Oral’ın Burdur’un “mahrem imamı” olduğu anlaşıldı. Mehmet Oral neden serbest bırakılmıştı? Bu sorunun yanıtı da bilinmiyor.
BYLOCK’ÇU POLİS
Burdur’da başka soruların da yanıtı alınamıyor. Örneğin Emniyeti personeli Tekin Önal’da bylock çıktığı halde, hakkında neden hiçbir işlem yapılmadığı da bilinmiyor!
Burdur’da FETÖ/PDY kapsamında operasyon yapılacak kişilerle dolaylı yollardan iletişim kurulduğu, menfaat karşılığı bilgi sızdırıldığı ve kaçmalarının sağlandığı iddialarının yaygın olduğunu, Burdurlular arasında ciddi rahatsızlık oluşturmuş bu konularla ilgili bir şikayet mektubunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildiğini de belirtelim.
ulusal.com.tr
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