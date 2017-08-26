Aydınlık gazetesinin usta yazarlarından Sabahattin Önkibar, 'Gökçek ile Mücahit Tayyip’e meydan okuyor' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Önkibar, yazısında, "Soru şudur: Cumhurbaşkanı milleti mi işletiyor yoksa Mücahit ile Gökçek'ler Tayyip'i takmıyor mu?" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı ikinci defadır sert bir şekilde uyarıyor.Benim adıma konuşmayın, racon kesmeyin diyor.Ne zaman söylüyor bunu?Cem Küçük ile Fuat Uğur'un önüne geleni tehdit ettiği günlerde!Yandaşı dahil bütün medyaya göre ültimatom bu iki isme! Öyleyken Amerikalı Mücahit bu ikisine ödeme yapmaya devam ediyor.Sadece o değil Gökçek'lerin kanalı da birine aynı şeyi yapıyor.Soru şudur: Cumhurbaşkanı milleti mi işletiyor yoksa Mücahit ile Gökçek'ler Tayyip'i takmıyor mu?Değilse cevap versinler bu ikisi hâlâ nasıl kapıya konmaz?