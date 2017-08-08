CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Çeşme İlçe Teşkilatı ve CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Özcan Purçu ve Tacettin Bayır, AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu eski üyesi Ayhan Oğan hakkında bir televizyon kanalındaki "Yeni bir devlet kuruyoruz" sözü ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. CHP'liler, adliye önünde yaptıkları açıklamayla da Oğan'a tepkilerini dile getirdi.

Suç duyurusu dilekçelerini Çeşme Adliyesi önünde imzalayan CHP'li milletvekilleri, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ve partililer, bir de basın açıklaması yaptı. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır yaptığı açıklamada, Ayhan Oğan'ın katıldığı bir televizyon progmanında "Biz 15 Temmuz'da çok büyük bir şey başardık. Bakın bu halk bir devrim yaptı. Bütün bu dışarıdan müdahale etme imkanı bulan oligarşiyi yerle yeksan etti. Vesayet sistemini bitirdi. Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Bakın, beğenin ya da beğenmeyin, bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" dediğini hatırlatıp, "Bunun olabilmesi için önce mevcut devletin yıkılmış olması gerekiyor. Anayasa'nın ilk dört maddesi hala anayasamızda duruyor. Hepinizin bildiği gibi bundan önce anayasa oylamasında bir Bursa Milletvekili arkadaşımız çıkıp, 'Bu dört madde değişebilir, tartışılabilir' demişti. Yani İstiklal Marşı'nı, yani Ankara'nın başkent oluşunu, yani ülke Cumhuriyet ile idare edilir gibi ifadeleri tartışmaya açmak istemişti. O gün de ağzının payını almıştı. Bugün de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu devletin yıkıldığını ifade etme cesareti gösterenler, yeni bir devler kurulduğunu söyleyenler, Türk halkından gerekli cevabı alacaktır. Biz Cumhuriyet'in savcılarına güvenmek istiyoruz. Bu bir suçtur. Bu suça karşı savcıları göreve davet ediyoruz" diye konuştu.



"SEÇİMLE GELDİLER, SEÇİMLE GÖNDERECEĞİZ"



CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da AKP'nin iktidara geldiği andan itibaren yürüttüğü politikalara vurgu yaparak, "Devletin kadrolarını ele geçirmesi, eğitimi dinselleştirmesi, FETÖ ile yaptıkları iş ortaklığının bozulmasından sonra yaşadığımız darbe girişimi, o darbe girişiminde şehit olan insanlarımız, arkasından OHAL süreciyle devletin yeniden yapılandırılmaya çalışılması, OHAL ile ilgisi olmayan kanunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi ve oradan çıkartılması, OHAL'in koşulları olmadığı halde hala devam ediyor olması, son yapılan anayasa değişikliği ile yasamanın, yürütmenin, yargının tamamının tek bir kişiye, saraya bağlanması, ülkenin tüm kurumlarının yeniden yapılandırılması bunlardan bazıları. Bizler elbette bu anlayışın karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu karşı devrimi bertaraf etmek için kanımızın son damlasına kadar, demokratik yollarla mücadele edeceğiz. Seçimle geldiler, onları seçimle göndereceğiz. Cumhuriyet'i korumak için, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, batı medeniyetine açılan, yokluktan var ettiği Cumhuriyeti korumak için gerekli adımları atacağız. Bugün de bu nedenle burada toplandık. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.



"BİR AN ÖNCE TUTUKLANMASI GEREKİR"



CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Özcan Purçu da şunları söyledi:



"Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, bu ülkenin topraklarından faydalanan, bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanan bir zatın, kalkıp 'Yeni bir devlet kuruyoruz' diye konuşması, vatana ihanet suçudur. Ülkeye, halkına ihanet etmiştir. Eğer hükümet görevini yapacaksa, savcılarımız görevini yapacaksa, bir an önce bu kişinin tutuklanması gerekir. Önemli olan devletin bekasıdır. Devletin bekasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne, ülkemize, milletimize karşı kim bu şekilde beyanat veriyorsa, anında tutuklanması gerekiyor. Ayhan Oğan adlı kişi, bu suçu işlemiştir."



"GEREKEN EN AĞIR CEZANIN VERİLMELİ"



CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ise devlet ve cumhuriyet düşmanlarının siyasi iktidarın kanatları altında olduğunu öne sürerek, "Milli değerlerimize, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, milli birliğimize küstahça saldırmaya devam ediyorlar. Milli bayramları yasaklayanlar, Anıtkabir'i imara açmaya çalışanlar, Cumhuriyet tarihine dil uzatan fesli deliler, Atatürk heykellerine saldıran uyuşturucu müptelası meczuplarla, 29 Ekim 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp, yeni bir devlet kurdukları rüyasını gören zavallılar, aynı karanlık iklimin çürük tohumlarıdır. Bunlar değil devlet çadır bile kuramazlar. Bizler, atamıza, bağımsızlığımıza, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne dil uzatan bu ekran maymunlarına, saray soytarılarına gereken en ağır cezanın verilmesi için savcıları göreve davet ediyoruz ve suç duyurusunda bulunuyoruz. Siz bir devlet kurmadınız. Yokluklar içerisinde kurulan bir devleti, tüm birikimleriyle çalıp zimmetinize geçirdiniz. Bu aziz millet, o devleti çok yakında sizden geri alacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. Basın açıklamasının ardından, CHP'li milletvekilleri ve partililer, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçelerini verdi.