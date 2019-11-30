AYM'den KHK kararı! Adli sicili temiz terör örgütü mensupları memur olabilecek

Terör örgütlerine destek veren akademisyenler işlerine dönebilecek.

Karar Anaya Mahkemesi'nin. CHP, akademisyenlerin kanun hükmünde kararnameler ile görevden alınmalarına itiraz etti, AYM'ye başvurdu.

2018 yılında yapılan düzenleme ile başta PKK ve FETÖ üyeleri ile sempatizanlarının güvelik soruşturmasından geçirilerek memur olmaları engellenmiş, görevdekiler ise uzaklaştırılmıştı.

CHP milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 114 milletvekili, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesi ile düzenlemenin iptalini istedi.

AYM, başvuruyu inceledi, "memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartını" içeren düzenlemenin iptal edilmesine karar verdi.

Tepki çeken bu karar kapsamında adli sicili temiz olan terör örgütü sempatizan ve üyelerinin memurluk engeli kaldırılmış oldu.

ulusal.com.tr