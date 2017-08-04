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AYM'den OHAL başvurularıyla ilgili açıklama

Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemlere yönelik bireysel başvurular hakkında duyuru yaptı. Duyuruda, "Toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

AYM'den OHAL başvurularıyla ilgili açıklama

Anayasa Mahkemesi tarafından, OHAL KHK'ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70 bin 771 başvuru yapıldığı bilgisi verildi.

685 sayılı KHK'nın 1'inci maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunduğu ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.

Duyuruda şunlar belirtildi:

Anayasa Mahkemesi tarafından, OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular 685 sayılı KHK'nın geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamına girmediğinden (bkz. Sait Orçan, B. No: 2016/29085, 19/7/2017; Ramazan Korkmaz, B. No: 2016/36550, 19/7/2017; Remziye Duman, B. No: 2016/25923, 20/7/2017) OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere yönelik başvurular resen Komisyona gönderilmeyecektir.

685 sayılı KHK'nın 7. maddesinde, Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak ise Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde Komisyona başvuru yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan başvurucuların, Komisyona başvuru usulünü düzenleyen kurallara uygun olarak kendi durumlarını değerlendirip -gerek duymaları hâlinde- Komisyona başvuru yapmaları gerekmektedir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AYM #ohal #khk #olağanüstü hal
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