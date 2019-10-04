Anayasa Mahkemesi eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan Önder'in tahliye edilmesi bekleniyor.

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu açıklamalar ifade özgürlüğü sayıldı.



Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, 17 Mart 2013'te İstanbul Kazlıçeşme'de yapılan Nevruz kutlamalarındaki açıklamaları suç kapsamında sayıldı.



Önder, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Karar Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen AYM, Sırrı Süreyya Önder'İn açıklamalarını ifade özgürlüğü kapsamında saydı. Önder'İn ifade özgürlüğünü ihlal edildiğine karar verdi.



Genel Kurulun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi, internet sitesinden duyuruldu.



Açıklanan düşüncenin muhatabının niteliği yanında suçun hangi bağlamda işlendiği de dikkate alınmalı, tehlikenin önemi ve inandırıcılığı iç hukukun gereklerine uygun olarak değerlendirilmelidir. AİHM de pek çok kararında Abdullah Öcalan’ın “Kürtlerin lideri” olarak ifade edilmesinin tek başına şiddeti teşvik etmediği kanaatine ulaşmıştır. Başvurucu bahse konu konuşmasında bir bütün olarak sürdürülmekte olan ve barış süreci olarak nitelendirdiği çözüm süreci hakkında kalabalığı bilgilendirmektedir.



Önder, ceza almasına neden olan konuşmasında "Size Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan'da, onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz" demişti.



26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 6 Aralık Eylül 2018'de Kandıra Cezaevine giren Önder'in tahliye edilmesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi kararının emsal niteliği olup olmayacağı tartışılıyor.



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