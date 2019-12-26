banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

AYM'den Wikipedia kararı

Anayasa Mahkemesi, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın, Türkiye'de erişime engellenmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi. 2017'den beri kapalı olan site için yasağın kaldırılması istendi.

GÜNDEM 26.12.2019, 17:26 26.12.2019, 17:26
AYM'den Wikipedia kararı

Anayasa Mahkemesi, 2 buçuk yıldır yasaklı olan Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin ihlal kararı verdi.

Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruda, oy çokluğuyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararı alındı.

2017'den beri kapalı olan site için yasağın kaldırılması istendi.

ulusal.com.tr

#Wikipedia
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P