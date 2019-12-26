AYM'den Wikipedia kararı

Anayasa Mahkemesi, 2 buçuk yıldır yasaklı olan Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin ihlal kararı verdi.

Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruda, oy çokluğuyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararı alındı.

2017'den beri kapalı olan site için yasağın kaldırılması istendi.

ulusal.com.tr