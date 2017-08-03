Anayasa Mahkemesi, acele hallerde hakim kararı beklenmeksizin mülki amirin emriyle kişilerin üzeri veya aracının aranmasına imkan tanıyan kanun hükmünü iptal etti. Yüksek mahkeme, gerekçesini, “Anayasa'nın 20'inci maddesinde yer alan kişinin üzeri hakim kararı olmadan aranamaz” hükmüne dayandırdı.

Artık kişilerin üzeri veya aracı hakim kararı olmadan aranamayacak.



Kararı Anayasa Mahkemesi (AYM) aldı.



Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'ndaki "Acele hallerde hakim kararı beklenmeksizin mülki amirin emriyle arama yapılabilir" hükmü yer alıyordu. Yüksek Mahkeme, aldığı yeni kararla bu hükmü iptal etti.



Anayasa Mahkemesi, iptal gerekçesi olarak Anayasa'nın 20'inci maddesinde yer alan “kişinin üzeri hakim kararı olmadan aranamaz” hükmünü gösterdi. Karar, 3 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.



Buna göre iptal kararının 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Hükümet 6 ay içinde yeni bir düzenleme yapabilecek.



ulusal.com.tr