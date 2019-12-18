AYM kararı sonrası yeni düzenleme

Güvenlik soruşturmalarını yasal çerçeve ile belirlenmesini öngören kanun teklifi Meclis gündeminde.

Anayasa Mahkemesi, 29 Kasım'da memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı getiren düzenlemeyi iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, ilk uygulamanın usullerinin belirsiz olduğunu saptamıştı. Bunun üzerine Ak Parti, AYM'nin iptal gerekçesini göz önünde bulundurarak bir kanun teklifi hazırladı. Hazırlanan teklif Plan ve Komisyonu gündemine girdi.

Teklife göre soruşturmaları devletin kritik kurumları yapacak.

Güvenlik soruşturmasında kamuya alınacak kişilerin terör örgütleri ile ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılacak.

Yeni sitemde güvenlik soruşturma sonucu kişinin atanacağı kuruma gönderilecek.

Avukat Erkin Etike yeni düzenlemeyi Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Arşiv araştırmalarının kapsamında genişletileceğini belirten Etike, kurumların inisiyatifi ile atanmayan kişilere yargı yolunun açık tutulduğunu söyledi.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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