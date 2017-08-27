Anayasa Mahkemesi, HDP'li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk'ün vekilliğinin düşürülmesi kararının iptal talebini görüşecek. PKK’nın siyasal uzantısı HDP’nin başvurusunu gündemine alan Yüksek Mahkeme, 7 Eylül tarihinde toplanacak.

HDP’li iki ismin vekilliğinin düşürülmesi kararı görüşülecek.



PKK’nın siyasal kolu HDP’li vekiller Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız hakkında, ifade vermeye gitmedikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.



Önce, Bakanlar Kurulu yurtdışına kaçan Öztürk ve Sarıyıldız’ın üç ay içinde Türkiye’ye dönmesini istedi. Aksi halde vatandaşlıktan çıkarılacakları duyurulmuştu. Ardından Öztürk ve Sarıyıldız’ın vekillikleri “devamsızlık” gerekçesiyle Meclis Genel Kurulu’nda 27 Temmuz’da yapılan oylamayla düşürüldü.



HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, her iki ismin vekilliğinin düşürülmesini AYM’ye taşımıştı.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme iptal talebini gündemine aldı.7 Eylül tarihinde yapılacak toplantıda, Öztürk ve Sarıyıldız’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin TBMM kararının iptali talebi görüşülecek.





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