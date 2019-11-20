Azad Keşmir Cumhurbaşkanı: Bölgede ekonomik devrim olacak

Elektrik üretime, iletişimden tarıma...Bir Kuşak Bir Yol Projesi, Pakistan ekonomisinde devrim yaratacak.

Azad Keşmir’in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye’de resmi temaslarda bulundu. Temasların ardından Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Mesud Han, Çin'in Kuşak Yol Girişimine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Han proje kapsamında Çin ile Pakistan arasında dört ekonomik koridor oluşturulacağını açıkladı.

Mesud Han, projenin Pakistan ve Çin ilişkileri açısından "kazan-kazan projeleri" olduğuna dikkat çekti, "bölgede ekonomik devrim olacak" dedi.

Mesud Han, yatırım yapılacak sektörleri anlattı.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

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