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Azerbaycan'da askeri birlikte patlama

Azerbaycanda askeri birliklerden birinde yangın ve patlama meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan'da askeri birlikte patlama

Azerbaycanda askeri birliklerden birinde yangın ve patlama meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri birliklerden birinde yangın çıktı ve patlama meydana geldi.

İlgili birimlerin olay yerine sevk edildiği, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olmadığı kaydedildi.

 

Etiketler; #Azerbaycan #askeri birlik #yangın #patlama #savunma bakanlığı
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