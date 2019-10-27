Azez'de yürekleri ısıtan anlar

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında bölgede görev yapan Polis memuru Arif Murat Atabey, polis aracına el sallayan çocuğa kayıtsız kalmadı.

Suriye'nin Azez ilçesi'ne bağlı Aktarin beldesinde zırhlı araçla devriye atarken, araca doğru koşarak gelen bir çocuğu farketti.

Hemen aracını durduran polis memuru Arif Murat Atabey, aracından inerek kendisine meraklı gözlerle bakan Suriyeli çocuğa çikolata verdi. Onu, yanaklarını öperek sevdi.

Polis Atabey, Suriyeli küçük çocuğun kendilerine olan sevgisinden dolayı duygulandığını söyledi.



ulusal.com.tr