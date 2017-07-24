Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan Selin Altıok, Aziz Sancar'a asistan oldu. Altıok, Kuzey Karolayna Üniversite'sinde Sancar'ın başında olduğu Biyoloji ve Biyomedik Bilimler doktora programına kabul edildi.

Yaptığı projeler ve başarılı bir eğitim hayatı ile dikkat çeken Selin Altıok, Nobel ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın başında olduğu doktora programına kabul edildi.



Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan Altıok, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Kuzey Karolayna Üniversite'sinde eğitimine devam edecek.



Programa kabul edilen 90 öğrenci içinde tek Türk olan Selin Altıok, başarısını tetikleyen en büyük etkeni, "Türk Profesör Aziz Sancar" olarak açıklıyor.



Altıok ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftayken Yale (Yêl) Üniversitesi'nde staj yaptığını da aktardı. Mezuniyetinin arkasından ise bu üniversitede hocalarıyla birlikte çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Doktora

programına kabul edilmesinde biyokimya alanında yaptığı projesinin önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Altıok, "Başvuru yaptığım 9 üniversitenin 7'sinden olumlu dönüş aldım. Fakat hiçbiri beni bu kadar sevindiremezdi" dedi.



İlerleyen yıllarda "Farmakoloji" yani "Eczabilimi" alanında uzmanlaşmak istediğini ifade eden Selin Altıok, hedefinin diyabet, kanser gibi hastalıklar için ilaç geliştirmek olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr