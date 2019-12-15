Aziz Sancar'dan istifa kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık günü yaptığı açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kastederek, "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı" demişti.

Erdoğan'ın sözleri üzerine gündeme gelen Şehir Üniversite tartışma konusu olmuştu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti üyesi olan 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, istifa etme kararı aldı.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz iddiasına göre; Aziz Sancar'ın mal varlığına haciz konan Şehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa ettiğini bugünkü köşesinden duyurdu.

Yılmaz, avukatı kanalıyla istifa eden Sancar'a mail yoluyla ulaştığını ve kendisine "Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle mütevelli heyetine katılmayı 2016'da kabul ettim" açıklamasını yaptığını dile getirdi.

Yılmaz köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Amerika'da yaşayan Sancar'ın elektronik postasına ulaşıp Şehir Üniversitesi ile ilişkilerini sorduğumda aynen şu yanıtı aldım:

"Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle 2016'da mütevelli heyetine girmeyi kabul ettim."

Üniversitenin kurucularından Davutoğlu o dönem başbakandı...

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Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifasını 'Son yılda sorunlar çıkınca istifa ettim, hem yazılı olarak ve hem de avukatım vasıtasıyla…' cümlesi ile açıklıyor.

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