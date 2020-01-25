Azize enkaz altından kurtarıldı

Sakinleştirmeye çalıştı, moral verdi. "Sizi de kurtaracağız" dedi. Ve 17 saat sonra güzel haber geldi, Azize kurtarıldı.

Bu görüntüler izleyen herkesin tüylerini diken diken etmişti. Arama kurtarma personeli, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim kurdu.

Hattın diğer ucundaki Azize isimli kadın korku ve panik halindeydi. Onunla diyolog kuran kurtarma ekibi enkaz altındaki kadına neler yapması gerektiğini anlattı.

Onu teselli etmek için kurtarma çalışmalarından bahsetti. Panik olmamasını istedi.

Azize yanlız değildi, yanında birkaç kişi daha vardı. Onlarada destek vermesi istendi.

Ve az da olsa yürekleri soğutan haber geldi. Azize 17 saat sonra yığınların arasından kurtarıldı.

UMKE personeli, Azize ile şöyle konuşmuştu:

"Azize bak canım hepimizi yukarıdayız. Siz ikiniz birbirinizle konuşun. Sen sürekli teyzeye seslen. Azize telefonunun şarjına bak. Telefonunu uzak yerde tutma. Arada diğer teyzeyle konuş. Beni dinle. Fatma'nın annesini çıkardık, hiçbir sıkıntı yok. Sen beni dinle. Eşinin de mi sesi geliyor? Eşin konuşuyor mu? Konuşabilen herkese seslen. Çocuklarına seslen. Hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın. Hepsine tek tek seslen. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bizi arıyorsun, biz yukarıdayız. Onlara diyeceksin ki burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Sakin sakin. Hani doğum yaparken nefes alıp veriyordun ya aynen o şekilde hepiniz nefes alıp verin. Hepsini konuştur. Senden haber bekliyoruz. Rahat ol. Az kaldı. Sadece sakin ol. Azize bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin annesi şu an sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Kesinlikle ağlamıyorsun, hepsine destek oluyorsun."

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