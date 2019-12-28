Babacan’dan Demirtaş güzellemesi

Ak Parti’den kopup Abdullah Gül ile yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ve cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş karşılıklı olarak birbirlerine göz kırpan açıklamalar yaptı. Geçen gün Cumhuriyet gazetesine röportaj veren Demirtaş, Babacan için “Türkiye’nin demokratik ilkelerde buluşmaya acilen ihtiyacı var. Her siyasi akım buna katkı sunduğu oranda anlamlı ve kalıcı bir iş yapmış olacaktır. Babacan’ların ne yapacaklarını biz de dikkatle izliyoruz” demişti. Ali Babacan da T24’e verdiği röportajda “Demirtaş’ın temsil ettiği siyasi çizginin önü ne kadar açık olursa, siyaset içinde olursa Türkiye için o kadar faydalıdır” diyerek Demirtaş’ın tutuksuz yargılanmasını istedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan röportajında ayrıca yeni partinin ocak ayında kurulacağını açıkladı. Abdullah Gül ile ayda iki kez görüştüğünü ifade eden Babacan, “Memlekete bakınca içim kan ağlıyor, yeni bir tek adam partisine ihtiyaç yok” dedi.

Babacan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘TEK ADAM PARTİSİNE İHTİYAÇ YOK’

“Çalışmalar beklediğimizden uzun sürdü, 2020’ye sarkacak ama bu haftalarla ifade edilecek bir sarkma değil. Partinin adını milletimiz koyacak. Ana akım parti olacağız. Kadro partisi olacağız. Türkiye’nin bir başka tek adam partisine ihtiyacı yok. Yüzde birlik bir kesimin bile haklarını koruyacağız. Türkiye’nin ihtiyacı katılımcı ve çoğulcu demokrasi. Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor. Bu ülkeye yazık, biz bunu hak etmiyoruz. Bu ülkede topyekun bir siyasi revizyon gerekiyor. ‘50+1 benim vatandaşım, sadece onları sahiplenirim’ böyle bir yönetim olamaz.

“Şehir Üniversitesi ve Halk Bank’ın dolandırılması iddiası: Eğer siyasi hesaplaşmanız varsa siyaset zemininde yapılmalı. Binlerce öğrenciyi neden mağdur ediyorsunuz? Cumhurbaşkanımız beni çok iyi tanır. Kızgınlıkla söylenmiş belli... Aksi halde beni 6 ay önce birlikte çalışmaya neden davet etsin. Bana ileride daha ağır şeyler de söylenebilir, biz her şeyi göze aldık. Kararımız tam. Bizi kimse bu yoldan çeviremez. Her şeyin hesabını vermeye hazırız. İftiralar olabilir çamur atanlar olabilir. Çamur atanların da eli pislenir o çamurdan da kolay kolay kurtulamazlar.

“Demirtaş ve Kavala tutuksuz yargılanmalılar. Demirtaş’ın temsil ettiği siyasi çizginin önü ne kadar açık olursa, siyaset içinde olursa Türkiye için o kadar faydalıdır. Kavala herkesin tanıdığı bir isim, ne yaptığı belli. Ben şahsen tutuksuz yargılamadan yanayım.

‘BASKI REJİMİ'

“Samimi eleştirilere bile tahammül edememek çok yazık. Gezi davasında mağdur olarak yer almam benim talep ettiğim bir durum değil. Şahsi olarak Gezi ile alakalı hiçbir mağduriyetim yok. Her gösteri her düşünce her sesini çıkaran düşman değil. İfade ve gösteri özgürlüğüne tehdit var. İnsanlar her bir araya geldiğinde ‘devleti yıkmak istiyor’ denemez. Her farklı düşünene ‘sen hainsin, sen beni devirmeye çalışıyorsun’; böyle bir şey yok. Baskı rejiminde grinin tonları var. Allah korusun bunun daha koyu tonları da var. Siyah noktası var, daha orada değiliz ama beyaza dönmek zorundayız. Trendler tehlikeli.

“Başkanlık sistem içte de dışta da barış getirmedi, bu sistem Türkiye için çalışmıyor, çözüm üretmiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz. Çok uyarı yaptık, ülke kayıp gidecek dedik; dediğimiz oldu. Genç işsizliğin yüzde 26 olması tarihi bir oran... Üniversite mezunlarının yüzde 50’si işsiz, tablo çok çok kötü. İnşaatla sorunlar çözülmez. Pazar günü seçimi kazansak 30 günde ekonomiyi ve kurumları toparlarız. Yargıya deriz ki asla size telefonlar gelmeyecek.di.