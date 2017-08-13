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Bacağına dikiş atıldıktan sonra operasyona geri döndü

Kurşun yarası bile onu durduramadı. Özel Harekat Polisi Mehmet Onur Eker, Ardahan’da terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyonda bacağından vuruldu. Hastanede kaldırılan kahraman polis, bacağına dikiş atıldıktan sonra tekrar operasyon bölgesine gitti

PKK’lı teröristler bacağından vurdu ancak yediği kurşun onu durduramadı.

Kahraman Özel Harekat Polisi Mehmet Onur Eker.. 28 yaşında..  Jandarma timleri ile dün gece sabaha karşı Ardahan Göle kırsalında PKK operasyonuna katıldı.  

Arazide karşılaştıkları teröristlerle çatışmaya girdiler. Kahraman polis Eker çatışmada bacağından yaralandı.

Erzurum'un Oltu İlçesi'ndeki devlet hastanesine kaldırılan polis memurunun bacağına dikiş atıldı. 

Ardahan Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Garip Gümüş yaralı polisi ziyaret etti.

Yaşadığı acı onun için önemli değildi, aklında silah arkadaşları ve operasyonun başarıya ulaşması vardı. 

Eker, hastanedeki tedavisinin ardından vakit kaybetmeden operasyon bölgesine geri döndü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erzurum #polis #operasyon #pkk
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