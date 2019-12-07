Bacalarına filtre takmayan santraller kapatılacak

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemenin torba kanun teklifinden çıkartılması önerisi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Ak Parti’nin hazırladığı Dijital Hizmet Vergisi kanun teklifi, Meclis’ten termik santral düzenlemesi olmadan geçti.

54 maddeli kanun teklifinin 50'inci maddesinde yer alan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasının 2 buçuk yıl ertelenmesi düzenlemesi tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise tartışmalar sonrası önüne gelen düzenlemeyi veto etmişti. Veto sonrası teklif tekrar görüşüldü. Teklifin 50'inci maddesi önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından da Meclis Genel Kurulu'nda teklif metninden çıkartıldı. Genel Kurul'daki oylamada bulunan 322 milletvekilinin tamamı çıkartma önergesine evet oyu verdi.

Buna göre, termik santraller 1 Ocak 2020'ye kadar bacasına filtre taktırmak zorunda. Aksi halde santrallin kapanması gibi ciddi yaptırımlar uygulanacak.

ulusal.com.tr