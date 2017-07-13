15 Temmuz darbe girişiminin 1’inci yıl dönümünde Bağcılar Belediyesi’nin başlattığı ‘15 Temmuz Destanı’ etkinliklerine ilgi her geçen gün artıyor. 5 gün sürecek olan programın 2’nci günü meşaleli yürüyüş, özel konuklar, türküler, şiirler ve tiyatral gösteri yapıldı.

Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında 5 gün sürecek etkinliğin 2’nci günü de yoğun bir programla geçti. Bağcılar’ın 7 ayrı noktasından yola çıkan meşaleli kortej saat 21.00’da etkinlik alanında bir araya geldi. Kortej alanda ilçe sakinleri tarafından bayraklar ve marşlarla karşılandı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı ve Kaymakam vekili Osman Ateş Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, 15 Temmuz gazileri, TV Programcısı Dursun Ali Erzincanlı ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okumasının ardından 40 dakikalık bir belgeselle 15 Temmuz gecesi anlatıldı.



“BAĞCILAR 15 TEMMUZ’U UNUTMADI"



Lokman Çağırıcı programda yaptığı konuşmada “Geçen yıl 15 Temmuz sonrası 27 gün Bağcılar Meydanı’nda demokrasi nöbeti tuttuk. Yıldönümünde de yine nöbetlerimizle demokrasiye sahip çıkıyoruz. Bağcılarlıların 15 Temmuz’u unutmadığını ve unutturmadığını görmek bizi çok mutlu etti. Nöbetlere olan yoğun ilgiden dolayı hemşerilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“TÜRKÜLER DAVETLİLERİ DUYGULANDIRDI”



Programın özel konukları olan 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını ve duygularını anlattı. TV Programcısı Dursun Ali Erzincanlı da önce naat ve ardından Şehit Ömer Halisdemir’in anısına yazdığı “30 Kuş” şiirini okudu.



Alanda kurulan platoda gösterilmeye başlanan “Çizmeyi Aşanların Hikayesi” isimli tiyatral canlandırma gösterisi 2’nci kez yapıldı. Görsel ve işitsel efektlerin kullanıldığı çalışma izleyenlere coşku dolu dakikalar yaşattı.



Gecede Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Öğretmenleri Korosu ağıt ve türküler seslendirdi. Türküler, alandaki bütün davetlileri duygulandırdı.