Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad yakalandı iddiası

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü IŞİD elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Suriye'de yakaladı.

Geçtiğimiz günlerden ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürüldüğü duyurulan, terör örgütü IŞİD elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Azez yakınlarında bir konteynerda kayınvalidesi ve beş çocuğuyla birlikte yakalandı.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, "Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablasını Suriye'de yakaladı ve bu olay istihbarat açısından bir 'altın madenidir.' Operasyonda Rasimiya Awad ile ele geçirilen kişiler devlet protokolüne uygun olarak sorgulandı.'' ifadelerini kullandı.

Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.

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