Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, Demokratik Bölgeler Partisinden (DBP) ihraç edildi.

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30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde o zamanki adıyla Barış ve Demokrasi Partisinden Bağlar Belediye Başkanı seçilen Birsen Kaya Akat'ın, Belediye Meclisi toplantısında, "İhalelere ve yolsuzluklara göz yummadığım için partimden ihraç edildim" dediği öğrenildi.



Akat'ın başkanlığını yürüttüğü Bağlar Belediyesi, Diyarbakır'da Valilikçe görevlendirme yapılmayan tek merkez ilçe belediyesiydi.



DBP İl Başkanı Zeki Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akat'ın DBP Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildiğini belirterek, söz konusu kararın Akat'a tebliğ edildiğini kaydetti.

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