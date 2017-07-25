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Bahçeli'den Almanya çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya ile gerilime ilişkin konuştu. Bahçeli, "Gönül ister ki Türkiye ve Almanya arasında soğuyan ilişkiler süratle düzelsin ama Almanya'nın geri adım atmaya niyetli olmadığı görülüyor. Türkiye köle değildir. Almanya'nın Türkiye'ye aba altından sopa göstermesi hiçbir değerle örtüşmez" dedi.

Bahçeli'den Almanya çıkışı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya ile gerilime ilişkin konuştu. Bahçeli, "Gönül ister ki Türkiye ve Almanya arasında soğuyan ilişkiler süratle düzelsin ama Almanya'nın geri adım atmaya niyetli olmadığı görülüyor. Türkiye köle değildir. Almanya'nın Türkiye'ye aba altından sopa göstermesi hiçbir değerle örtüşmez" dedi.
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