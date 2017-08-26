Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki "Barzani referandumu" tartışması sürüyor. Bahçeli'nin "savaş nedeni sayılmalı" açıklamasına Yıldırım, "Bu savaş nedeni olmaz" diye yanıt vermişti. Bahçeli ise Yıldırım'ın sözlerine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi

Tartışmanın fitilini ateşleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barzani'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin bu tepkisiydi. Yıldırım, Bahçeli'ye "Bu savaş nedeni olmaz" dedi. Bahçeli'den de yeni bir açıklama geldi.



Yazılı açıklama yapan MHP lideri, "Sayın Başbakan’ın bize parmak sallar gibi sözlerimizi düzeltme gayretine tevessül etmesi yanlıştır" dedi, Türkiye’nin milli hassasiyet ve hedeflerini hatırlattı.



"PARMAK SALLAMASI YANLIŞTIR: Irak’ın Kuzeyinde yapılması planlanan referandum milli güvenliğimiz ve devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü açısından ertelenemez, örtülemez, geçiştirilemez tehlike ve feci sonuçlar içermektedir. Elbette bu referandum Kürdistan’ın inşa ve ihyası için sinsi bir ön çalışma, karanlık öncü hamledir. Sayın Başbakan'ın bize parmak sallar gibi sözlerimizi düzeltme gayretine tevessül etmesi yanlıştır, Türkiye'nin milli hassasiyet ve hedeflerini savunan ortak görüşe zarar vermektedir. Yanlışımızı bulmaya çalışanlara tavsiyem, çevremize bakmaları, büyüyen düşmanlıklara kafa yormaları, Türkiye'nin elini zayıflatmaktan, askeri ve siyasi yaptırımlarını zedelemekten uzak durmalarıdır."



"Sayın Yıldırım'ın bunu görmesi milli bir zarurettir." diyen Bahçeli, Yıldırım'ın açıklamaları için "siyasi nezaketten uzak" yorumunu yaptı. "Savaş sebebi sayılmalı" söylemini de yineledi.



"SİYASİ NEZAKETE TERS DÜŞMÜŞTÜR: Yıldırım'ın bizzat şahsımın, ülkemize yönelen tehlikelere karşı göstermiş olduğu yoruma aceleyle tepki gösterip aklınca düzeltme gereği duyması siyasi nezaket ve zarafete ters düşmüştür. Tepki gösterilmesi gereken kişiler ve hain niyetleri Erbil'dedir' dedi. Ankara'da kurulan 16 Nisan mutabakatını, 25 Eylül bahanesiyle bozmak kimseye bir yarar sağlamayacaktır. Kaldı ki Peşmergenin 25 Eylül'deki referandumu, Türkiye'nin hayat ve varlık haklarını doğrudan sarsabilecek, egemenliğine meydan okuyup insan ve toprak bütünlüğünü sakatlayacak muhtemel gelişmelerle doludur. Bu ise Türkiye Cumhuriyeti için savaş sebebi sayılmalıdır."



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