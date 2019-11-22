banner1199

banner1197

Bahçeli'den 'erken seçim' ve 'Erdoğan ile görüşen CHP'li' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddiaları ile ilgili "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir" dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir CHP'linin görüştüğü iddialarına dair de "Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir" ifadelerini kullandı

GÜNDEM 22.11.2019, 17:58
Bahçeli'den 'erken seçim' ve 'Erdoğan ile görüşen CHP'li' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına dair açıklama yaptı.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır.

Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir.

Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir."

ulusal.com.tr

#mhp #devlet bahçeli #erken seçim #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P