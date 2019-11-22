Bahçeli'den 'erken seçim' ve 'Erdoğan ile görüşen CHP'li' açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddiaları ile ilgili "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir" dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir CHP'linin görüştüğü iddialarına dair de "Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir" ifadelerini kullandı
GÜNDEM 22.11.2019, 17:58
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına dair açıklama yaptı.
Bahçeli, şunları söyledi:
"Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır.
Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir.
Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir."
ulusal.com.tr
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