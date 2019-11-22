Bahçeli'den 'erken seçim' ve 'Erdoğan ile görüşen CHP'li' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına dair açıklama yaptı.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır.

Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir.

Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir."

ulusal.com.tr