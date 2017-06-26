MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Olağanüstü hal uygulaması devam etmelidir. Olağanüstü hal kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulmalı ve gidilmelidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen partililerle bayramlaşma töreni sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 347 gün geçtiğini, bugünden bakıldığında ise birinci yılına 20 gün kaldığını belirterek, bu sürecin Türkiye için çok ciddi kaos, karmaşa, kamplaşma ve bunalım süreci olarak dikkati çektiğini iddia etti.

Özellikle bu süreçte "PKK" denilen kanlı terör örgütünün Güneydoğu Anadolu'da hendek terörüyle katliamlar yaptığı gerçeğinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere emniyet güçlerinin Güneydoğu Anadolu'nun il ve ilçelerinde, mahallelerinde katliam yapan bu terör örgütünün kökünü kazıdığını, şimdi de temizleme aşamasına geldiğini söyledi.



"PKK ve FETÖ ile mücadele ihmale uğratılmamalıdır"

Bahçeli, Türkiye'nin 16 Nisan itibarıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini, şimdi de uygulama aşamasına geçildiğini belirtti. Bundan sonra da bu yönetim sistemindeki değişikliğin, "toplum hayatına uygulanabilirliğinin" tartışılması gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, özellikle TBMM'nin verimli ve etkin bir çalışmaya geçebilmesi için iç tüzük üzerinde bir uzlaşıyla partiler arasında diyalog sağlanarak gerçekleştirilmesi ve uyum yasalarına da öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, "Bütün bunlar yapılırken, PKK ve FETÖ ile mücadele hiçbir şart altında ihmale uğratılmamalı, gevşetilmemelidir. Mutlak suretle bir yıla yaklaşan süreç içinde hala tespit, teşhis konularında çaba sarf ederken Türkiye'de çok şeyler olmaktadır." dedi.



"Olağanüstü hal uygulaması devam etmelidir"

Bahçeli, 15 Temmuz'un vahşice yapılmış bir darbe teşebbüsü olduğunu, bunun sonucunda 249 kişinin şehit, 2 bini aşkın kişinin ise gazi olduğunu söyledi. Bunun cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir darbe teşebbüsü olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Vahşidir, acımasızdır, Türk devleti ve milletini yok etmeyi hedeflemiş bir darbe teşebbüsüdür. Burada gecikme olmaz. Böyle bir darbe teşebbüsünün bütün yan tesirleri de başta olmak üzere, etkisini de ortadan kaldırabilmek için olağanüstü hal uygulamasına geçilmiştir. Olağanüstü hal uygulaması devam etmelidir.

Olağanüstü hal kapsamına dahil edilmiş unsurlar üzerinde kararlılıkla durulmalı ve gidilmelidir. Olağanüstü hali 'demokrasiye, özgürlüğe karşıt' gibi algılayarak, tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz'un tesir alanı üzerinde tarafgir olanlardır. Onun için herkes haddini bilmeli, ne düşünüyorsa onu açıkça söylemelidir fakat olağanüstü hali bahane ederek, 15 Temmuz vahşiliğine örtülü olarak sahip çıkmamalıdır."



"Siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur"

"15 Temmuz gerçekleşmesi halinde, Türkiye'de parlamento kalacak mıydı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne hale düşecekti? Adaletin a'sından kim bahsedecekti? Hangi adalet uygulanacaktı?" sorularını yönelten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"O zaman böyle bir adalet için yürümenin hedefi neresi olacaktı? Maltepe mi olacaktı? Ankara başkentimiz mi olacaktı? Bunları da hep beraber dikkate almak lazımdır. Türkiye'yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi, kalan sürede kendisine çekidüzen vermelidir, sözlü sazlı adalet arayışıyla Türkiye'nin, Ankara'dan İstanbul'a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur.

İşte bu anlayış içinde MHP hassasiyetini korumaktadır. Önce 'ülkem ve milletim sonra partim' anlayışıyla doğruları söylemekte, gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği iştir fakat kaos, kargaşa, kriz, kumpas bunlara yaramayacaktır. Bunu da herkes bilmelidir. Önümüzdeki günlerde Türk milletinin istikrarı, huzuru, demokrasisi ve normalleşme sürecini dikkate alan çalışmalara, yürüyecekleri yerde Meclis'e gelmek suretiyle katkı sağlamaları tavsiyemiz olur."



"Bolu Dağı'ndan İstanbul'a doğru giderken milletiyle paylaşsın"

Bahçeli, açıklamaları sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin, YPG'ye silah yardımına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bahçeli, "Doğru bir çıkış. Alkışlasaydı yadırgardım." yanıtını verdi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir kişi yargılanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi'nde özel yer, üç oda hazırlanıyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor, ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Bunun yorumlanacak bir tarafı yok. Üç oda nasıl tanzim edilmiş, kimler için tanzim edilmiş? Bir bildiği varsa Bolu Dağı'ndan İstanbul'a doğru giderken milletiyle paylaşsın." dedi.