Bahçeli, Adalet Yürüyüşü ile ilgili olarak partisinin İstanbul il teşkilatına talimat verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın twitter adresinden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Adalet Yürüyüşü' güzergahında bulunan MHP İlçe Teşkilatları ve Ülkü Ocaklarının 2 gün süreyle kapatılması talimatını verdiğini duyurdu.



Semih Yalçın'ın paylaştığı mesaj şöyle:



"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli İstanbul İl Başkanlığına bugün verdiği talimatla; ana muhalefet partisinin yürüyüş güzergâhı üzerindeki partimizin bütün ilçe teşkilatlarının ve ülkü ocakları şubelerinin iki gün süreyle kapalı kalmasını istedi. Teşkilatlarımıza 'tahrik yürüyüşü' sırasında her türlü prokovatif eylemlere karşı tedbirli olmaları talimatını verdi."



MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binalarının provokasyonlara mahal vermemek amacıyla 10 Temmuz'a kadar siyasi faaliyetlere ara verdiğini bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin İl Başkanımız Sayın Mehmet Bülent Karataş'a verdiği talimat doğrultusunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binaları provokasyonlara mahal vermemek amacı ile 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapatılmış ve siyasi faaliyetlere ara vermiştir." denildi.