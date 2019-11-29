MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN gazetesine yaptığı açıklamada NATO'nun sorgulanması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "NATO elbette sorgulanmalı. Bugüne kadar ne kazandık, ne kaybettik, bunların muhasebesi önyargılardan uzak biçimde yapılmalı." dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle;

NATO’da bu süreçte sorgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı NATO’nun beyin ölümünden bahsetti. Macron tam bir hayal kırıklığı. Nereye ulaşmak istediği belli. Türkiye aleyhtarı tavrı billurlaştı. Artık dikiş tutmuyor. NATO’nun beyin ölümü gerçekleştiyse ayrılsın, biz yokuz desin. Yüreği varsa rest çeksin. Barış Pınarı Harekatı’na en çok tepki gösteren ülkelerin başında Fransa geldi. Macron ezbere konuşuyor, maksatlı ve marazi bir duruş gösteriyor. NATO elbette sorgulanmalı. Bugüne kadar ne kazandık, ne kaybettik, bunların muhasebesi önyargılardan uzak biçimde yapılmalı. İşlevleri, NATO üyesi ülkeler arasındaki ilişkiler dürüst bir şekilde ele alınmalı. Bizim dünyaya bakışımız Türkçe’dir. Başkent Ankara vizyonu ve Türk-İslam Jeopolitiği görüş açımızdır. Milletimize yarar sağlamayan, ülkemizin hayati ve güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmayan her oluşumun karşısında cesaretle durur ve tepkimizi dile getiririz.

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