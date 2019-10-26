Bahçeli: NATO tartışılmalıdır

Erdoğan'a çağrı yaptı. Hedefinde Kılıçdaroğlu ve NATO vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle basına açık programlara katılmayan Bahçeli, uzun bir aranın ardından kameralar karşısına geçti. Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun açılış törenine katılan MHP liderinin gündeminde Barış Pınarı Harekatı ve Rusya ile yapılan mutabakat vardı.

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı küstah mektupla ilgili önemli vurgular yaptı. Mektubu “Alçalma ve kepazelik" olarak tanımladı, Erdoğan'a mektubun iadesini önerdi.

Trump'ın mektubunu grup toplantısında okuyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da tepki gösterdi Bahçeli.

MHP lideri NATO'nun Türkiye'nin terörle mücadelesine soğuk baktığını vurguladı; NATO’nun da tartışılması gerektiğini söyledi. "Geleceğin süper gücü Türkiye ve Türk milletidir" dedi.

Bahçeli, Mazlum Kobani kod adlı teröristi ağırlamaya hazırlanan ABD’ye de sert mesajlar gönderdi.

ulusal.com.tr