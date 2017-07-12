MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yanılıp yenilip yeni bir darbe girişimini aklından, havsalasından geçiren varsa ölümü göze almış demektir, bunu da özellikle hatırlatıyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yanılıp yenilip yeni bir darbe girişimini aklından, havsalasından geçiren varsa ölümü göze almış demektir, bunu da özellikle hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Geleceğin, geçmişin üzerinden yükseldiğini ve geçmişle beraber yüceldiğini ifade eden Bahçeli, "Cüce kafalar, cesaret ve celadetle harcı karılmış bir milleti idrak edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, sıkıştığı dar alandan, kıstırıldığı karanlık sokaktan çıkmanın amansız mücadelesini verdiğine dikkati çeken Bahçeli, bu mücadelenin haklı ve saygın olduğunu vurguladı.

Bahçeli, Türklüğe kefen biçen eli ve emeli kanlı güçlerin, tezgah ve oyunlarının defalarca bozulduğuna, buruşturulduğuna ve musallat olan belanın def edildiğine işaret etti.

Milletin şanlı mazisini şerefli istikbale taşıma iradesiyle girdiği ölüm-kalım savaşlarından alnının akıyla, bileğinin hakkıyla çıkabildiğini belirten Bahçeli, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının, asırlardır süren saldırı ve habis senaryoların en vahşi, en acımasız türü olduğunu vurguladı.



"Türk'e düşmana, düşmanız"

Türk milletinin işgali engellediğinin altını çizen Bahçeli, "Yusuf Has Hacip bize öğüt verir: 'Düşmanın varsa boş bulunma, düşmana düşman ol, düzgün ol düzgün insana.' Nitekim Türk'e düşmana, düşmanız." ifadesini kullandı.

Bahçeli, 15 Temmuz'un, "karanlık bir planın, istismar ve takiyye fanusuna saklanmış hain bir terör örgütünün Türkiye'yi yıkma teşebbüs ve tertibi" olduğunu belirtti.

Peyami Safa'nın, "İnsan saatlerce derdini anlatsa, bunun etkisi bir haykırış, bir çığlık kadar olamaz." sözünü paylaşan Bahçeli, 15 Temmuz'un Türkiye'nin çığlığı olduğunu kaydetti.

Bahçeli, "Ederi bir dolar olan şerefsizler, verilen selalarla, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır. Ayağa kalkan diriliş ruhu, milleti diri diri yakmak ve toprağa yatırmak isteyen hainleri ve arkalarındaki güçleri yerle yeksan etmiştir." paylaşımında bulundu.

Peyami Safa'nın, "Galip geleceğiz, çünkü harplerde galebe, iman eden taraftadır." ifadelerine de paylaşımında yer veren Bahçeli, "İmanlıyız, iradeliyiz, ihaneti mutlaka imha edeceğiz. Milli olan sükunu değil, mücadeleyi sever, uyuşukluğu değil, uyanıklığı seçer. Milli ruh ve duruş yaşadıkça millet, illeti silip süpürecektir. Peyami Safa'da bekanın sırrı, fert ve cemiyet olarak kendi kendisi kalmak şartıyla (yani başkalaşmadan) değişmesidir. Bekamız korunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Bir avuç hain tepelendi"

15 Temmuz'da asker kamuflajına giren bir avuç hainin tepelendiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"İstiklalimize göz diken,varlığımıza diş bileyen barbarlar püskürtülmüştür. 15 Temmuz'da 249 vatan evladı şehit, 2 bin 193 vatan evladı gazi olmuştur. Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutulmamalıdır. Milli şuur ayakta değilse, millet ölüm yatağındadır. Bizi geleceğe taşıyacak olan bu şuur, kardeşlik hukuku, iç barış ve huzur ortamıdır. Milli ruh, bezginlik, baygınlık, durgunluk, teslimiyet ve mağlubiyet tanımaz, kabul etmez. Dayanışma ve kucaklaşmayla her mihnet aşılacaktır. 15 Temmuz'da destan yazan milletimle övünüyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Yanılıp yenilip yeni bir darbe girişimini aklından, havsalasından geçiren varsa ölümü göze almış demektir, bunu da özellikle hatırlatıyorum. Milliyetçi-Ülkücü hareket, konu vatan ve millet olunca fedakarlıkta sınır tanımaz. Ülkücülük en kutlu vasıf, ülkücü ise en şuurlu varlıktır. Türk milleti yenilmeyecek, Türk devleti yıkılmayacaktır. Şu tarihi seslenişi birlikte söyleyip, beraber var edelim: Ne Mutlu Türk'üm diyene."