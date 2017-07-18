İnternetten uluslararası yasa dışı bahis, kumar oynattığı iddiasıyla örgüt elebaşısı Veysel Şahin'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden uluslararası yasadışı bahis, kumar oynattığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan tahkikat tüm hızıyla sürüyor.



Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda, aralarında örgüt elebaşısı olduğu belirlenen Veysel Şahin Sivas'ta, diğer şüpheliler İstanbul'da yakalandı.



Soruşturmayı yürüten savcılık 26 şüphelinin ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''futbol ve di̇ğer spor müsabakalarında bahi̇s ve şans oyunları düzenlenmesi̇ hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından tutuklanması talep etti. Savcılık, Sivas'ta yakalanan şüpheli Veysel Şahin'in ise '' suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''futbol ve di̇ğer spor müsabakalarında bahi̇s ve şans oyunları düzenlenmesi̇ hakkında kanuna muhalefet'' suçundan tutuklanmasını istedi.



Aylık geliri 200 bin dolar



Sisteme üyelik ve para akışına ilişkin detaylı bilgilerin verildiği sevk yazısında, tespit edildiği kadarıyla yabancı menşeili bahis sitelerinin isimleri şu şekilde sıralandı; ''1xbet, Fortizsbet, Betvigobet, Marimbet, Erabet, Kolonybet, Jollybet, Astecbet, Adminka, Betfigo, Betpass, Resbet, Mrbahis, Carnaval, Redobet, Betbizz.''



Savcılığın talebini değerlendiren Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği 24 şüphelinin ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''futbol ve di̇ğer spor müsabakalarında bahi̇s ve şans oyunları düzenlenmesi̇ hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.



Ağaçtan düşen babasını tedavi ettirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden özel uçakla geldiği Sivas'ta yakalanan şüpheli Veysel Şahin'in ise SEGBİS aracılığyla Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alındı.



Şahin, hakimlik ifadesinde, aylık gelirinin 200 bin dolar olduğunu beyan ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Şahin ifadesinde ''Babamın rahatsızlığı sebebiyle Türkiye'ye geldim. Babamı İstanbul'a götürecektim. Pasaportuma el konuldu. İş adamıyım. Yurtdışına seyahat etmem lazım, mağdurum'' dedi.



Hakimlik, mevcut delil durumu, delillerin henüz tam toplanmamış olması, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz olacağını dikkate alarak, şüpheli Şahin'in tutuklanmasına karar verdi.





