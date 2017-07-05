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Bakan açıkladı! Düve kesimine yasak getirildi!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: Düve kesimine yasak getirdik, kurbanlık olarak sevkine izin verilmeyecek

Bakan açıkladı! Düve kesimine yasak getirildi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kurban pazarlarına dişi hayvan götürülmesine de dişi hayvanların kesilmesine de izin verilmeyeceğini söyledi.

Çelik, "Damızlık düveyi kesiyorsanız bu ülke ekonomisi için günahtır dişi düve kesimi, kurban pazarına sokmayacağız." dedi. 

TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un konuğu olan Çelik, et ve tahıl ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesini de değerlendirdi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Gerek et ile ilgili gerek hububat ile ilgili aldığımız kararlarda üreticimizi mağdur edecek bir durum kesinlikle söz konusu değil. Kesinlikle üreticimizin maliyet ve karını düşünmeden bir ithalat politikası olmayacaktır."

Faruk Çelik, yerli üreticiye de seslendi.

Gönül rahatlığı ile üretime devam edilmesini isteyen Çelik,  "Aman ha ağıllarınızı ahırlarınızı doldurun. Bakanlık olarak hükümet olarak yanınızdayız" dedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Tarım ve Hayvancılık #Gıda #düve
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