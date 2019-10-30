Bakan Akar'dan Su-35 iddiasına açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Rusya’dan Su-35 savaş uçakları alacağı iddialarına noktayı koydu. Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye’nin SU-35 alacağı iddiası yalan. Biz F-35 projesinin ortağıyız, hakkımızı verin diyoruz" ifadesini kullandı.

Kokpit.aero'nun haberine göre, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabul törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kritik önemde açıklamalarda bulundu.

"DEVRİYELER KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"

Akar, "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz" dedi.

Akar, Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyon içinse, "ABD Bağdadi operasyonu için bilgi verdi. Biz de birliklerimize gerekli talimatı verdik" diye konuştu.

ulusal.com.tr