Bakan Akar düzeltti! HDP'li Paylan özür diledi

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından kabul edildi.

Komisyondaki görüşmeler dikkat çekici bir olaya da sahne oldu. Bakan Akar'ın sunumunun ardından komisyon üyelerinin söz aldığı sırada konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, Suriye Milli Ordusuna yönelik eleştirilerde bulundu.

Suriye Milli Ordusu güçlerinin çoğulcu bir bakışı asla kabul etmediğini savunan Paylan, "Nereye girseler çoğulculuk bitiyor. Yani orada bir seküler yaşam, Ermeni’si, Süryani’si, Kürt’ü, Arap’ı olsun, birlikte yaşayalım diye bir bakışları yok. İdeolojik yapıları cihatçı bir yapılanma istiyorlar ve oradaki herkes de böyle düşünsün istiyorlar. Bir örnek vereceğim: Cerablus’ta, biliyorsunuz, 100-200 Ermeni vardı, çoğu göçtü. Bir aile kalmış geriye, tek bir Ermeni aile kalmış; adları da Artin ve Sürun. Bunları baskıyla Müslüman yapmışlar geçenlerde, adlarını Maruf ve Fatma koymuşlar" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar söz konusu ailenin Cerablus'ta olduğunu belirterek, HDP'li ismin verdiği örneğin doğru olmadığını belirtti. Akar, Tugay Komutanı tarafından söz konusu aileye yapılan ziyaretin fotoğraflarını da gösterdi.

Komisyon toplantısına verilen aranın ardından yeniden söz alan Paylan, yaptığı araştırmanın ardından hata yaptığını, söz konusu ailenin IŞİD'in bölgede olduğu dönemde baskı yaşadığını, sonrasında tekrar kendi inançlarına dönebildiğini belirterek, özür diledi.