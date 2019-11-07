Bakan Akar: Yeni bilgileri yakın zamanda açıklayacağız

Öldürülen IŞİD lideri el Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin yakalanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda ayrıntı açıklayacaklarını söyledi.



Bakan Akar, IŞİD'e karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.



Yakalanan IŞİD'lilerin iadesi de tartışma konusu. Akar, avrupa vatandaşı olan IŞİD'li teröristlerin iade edileceğini belirtti.

ulusal.com.tr

