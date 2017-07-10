Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Ürdün'e gelmeden önce Türk Hava Yolları müdürü ile bir araya geldik. İstanbul-Akabe hattını yeniden aktif hale getirme niyetindeyiz." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul ile Ürdün'deki Akabe arasındaki hattın yeniden aktif hale getirilmesini planladıklarını bildirdi.



Beraberindeki heyetle dün Ürdün'e gelen Arslan, ziyareti kapsamında Akabe kentindeki Ürdünlü yetkililerle bir araya geldi.

Akabe Özel Ekonomi Bölgesi Başkanı Nasır eş-Şeride ile görüşmesi sırasında Arslan, "Ürdün'e gelmeden önce Türk Hava Yolları (THY) müdürü ile bir araya geldik. İstanbul-Akabe hattını yeniden aktif hale getirme niyetindeyiz." dedi.



Söz konusu hattın yılda yaklaşık 1 milyon 408 bin dolar zarara yol açtığını, seferlerden alınan vergilerin kaldırılmasına ilişkin görüşmeler yapıldığını ve hattın yeniden açılması gerektiğini düşündüklerini beliren Arslan, bu çerçevede Türk Hava Yolları seferlerine konulan verginin görüşülmesi için uzmanlar gönderileceğini aktardı.



"Bu yıl olmasa bile gelecek yıl aktifleştirilebileceğini düşünüyorum"



Arslan, İstanbul-Akabe hattının bu yıl olmasa bile gelecek yıl aktifleştirilebileceğini düşündüğünü, THY'nin özel bir şirket olması hasebiyle kar zarar hesabı gözetebileceğini kaydetti.



Akabe ile İskenderun arasında Ro-Ro seferlerinin durumunu da görüştüklerini ifade eden Arslan, bu seferlerin tır sahiplerine iş imkanı sağlayacağını ve özel sektörün bundan faydalanacağını belirtti. Şoförlere başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine geçişlerinde kolaylık tanınması gerektiğini dile getiren Arslan, şoförlerin çalışma alanlarının sadece Akabe ile sınırlandırılması durumunda, bunun kendilerine bir fayda getirmeyeceğini vurguladı.



"Uzlaşmaya varmaya hazırız"



Akabe Özel Ekonomi Bölgesi Başkanı Nasır eş-Şeride ise İstanbul-Akabe hattının yeniden aktif hale getirilmesi kararından memnuniyet duyduklarını, ülkesinin en yakın zamanda THY'nin sunacağı talepler üzerinde uzlaşıya varmaya hazır olduğunu kaydetti.



Akabe-İstanbul hattında kar-zarar hesabı yapılmaması gerektiğine dikkati çeken Şeride, "Bu hat Ürdün ile Türkiye arasındaki ilişkinin geleceğini temsil ediyor. Bu da birkaç milyon kar ya da zarardan daha önemlidir." diye konuştu.



Ro-Ro seferleri konusuna da değinen Şeride, ticaret mallarının Körfez ülkelerine ihracı için Akabe'de Türk lojistik merkezi inşa edilebileceğini belirterek, Türk tüccarların, Suudi Arabistan ve Körfez pazarına sorunsuz ve hızlı bir şekilde girme konusunda her türlü ihtiyacının giderilmiş olacağını söyledi.

THY 2013'te İstanbul'dan Akabe'ye haftada 3 sefer başlatmış ancak bu seferler 28 Ekim'de kaldırılmıştı.



Ürdün ile Türk hükümetleri, Mart 2016'da İskenderun-Akabe arasında Ro-Ro seferlerinin başlatılması konusunda anlaşmış ancak bu yürürlüğe girmemişti.