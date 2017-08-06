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Bakan Aslan açıkladı! Atatürk Havalimanı fuar merkezi olacak...

Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan katıldığı bir televizyon programında üçüncü havalimanının durumu ile ilgili ve inşaatın tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın durumu ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Aslan açıkladı! Atatürk Havalimanı fuar merkezi olacak...

3.Havalimanı inşaatı tüm hızıyla devam ederken İstanbul'da yeni havalimanının hizmete girmesiyle beraber Atatürk Havalimanı’nın ne olacağı ise merak konusuydu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan merak edilen o konu hakkında yeni bir açıklama geldi. Bakan Arslan,"Sabiha Gökçen Havalimanı hizmet vermeye devam edecek fakat Atatürk Havalimanı hizmet vermeyecek" dedi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan üçüncü havalimanı inşaatının bitmesinin ardından "Atatürk Havalimanı ne olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Atatürk Havalimanı ile üçüncü havalimanının aynı uçuş güzergahını kullanıyor. Üçüncü havalimanı yapılınca Atatürk Havalimanına zaten gerek kalmayacak. Ancak burası kesinlikle yapılaşmaya açılmayacak. Dünya çapında bir fuar alanı kurulacak. Dünya ile rekabet edebilen bir fuar merkezi olacak. Kesinlikle AVM ya da konut olmayacak. Atatürk Havalimanı arazisi şehir merkezinde kalmış çok büyük bir alan o yüzden fuar alanının yanında yeşil alan da yapılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ahmet aslan
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