Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "AKM projesinde son noktaya gelindi. Ayrıntıları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Efes antik kentinde çekilen bu fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ardından da bizzat Bakan Nabi Avcı açıklama yaptı.



Milattan önce 238 yılında yapılan ve eşşiz güzelliği ile anılan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, bu kez yemek masalı fotoğraflar ile gündeme geldi.



Sosyal medya üzerinden bir biri ardına paylaşılan fotoğraflarda "Antik kentte düğün organizasyonu yapılıyor" yorumları yapıldı.



Kısa sürede artan tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, yemek masalarının olduğu organizasyonun düğün değil, Wind Star Curise gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemeğe ait olduğunu söyledi.



Tepkiler devam edince Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da bir açıklama yaptı. Antik kentte düğün yapılmıyor diyen Avcı, yapılan organizasyonların da tarihi yapıya zarar vermediğini savundu.



Taksim'deki Atatürk Kültür Merkeziyle ilgili de konuşan Bakan avcı, projede son noktaya gelindiğini söyledi. "Yakında açıklayacağız" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı, tartışmalara neden olan Devlet Opera ve Balesi'nin kapatılmasının da söz konusu olmadığını ifade etti.



ulusal.com.tr