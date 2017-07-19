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Bakan Bülent Tüfenkci: Daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlar Kurulundaki değişikliğin hayırlı olmasını dileyerek, "Önemli günlere ve daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz." dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci: Daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlık Kurulundaki değişikliklere ilişkin açıklamasını Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Gümrük Toplantısı için geldiği Bakü'de, kaldığı otelde takip eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni kabinenin hayırlı olmasını diledi.

Görevlerini devreden bakanların sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini belirten Tüfenkci, "Görevi devreden arkadaşlar, gerçekten başarıyla yaptıkları görevlerini yeni arkadaşlara devrediyorlar. Onlara da hoş geldin diyorum. Cenabı Allah yardımcımız olsun. Önemli günlere ve daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. Rabbim herkese hayırlısını versin." diye konuştu.

65. hükümette yapılan değişiklikleri açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin görevine devam ettiğini bildirmişti.


Kaynak: AA
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