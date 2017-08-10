Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Suriyeli hacılar, Antakya Havalimanımızdan 10 Ağustos 2017 tarihinde başlayıp, 24 Ağustos 2017'de bitecek şekilde çıkışları yapılacaktır" dedi. Tüfenkci, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili soruya ise, "Bakanlar Kurulunda konuşup, ortak bir karara vardığımız da sizler ile paylaşacağız" dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortak proje olan Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (ADAPTESK) kapsamında düzenlediği toplantıya katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, Kilis üzerinden Mekke'ye gidecek Suriyeli hacıların Antakya Havalimanından 24 Ağustos'ta çıkışlarının yapılacağını açıkladı. Tüfenkci, "Suriyeli hacıların Antakya Hhavalimanımızdan 10 Ağustos 2017'de başlayıp 24 Ağustos 2017'de bitecek şekilde çıkışları yapılacaktır. Suriye'den Türkiye'ye hacca gitmek için gelen arkadaşlarımız var, onların çıkışları da Antakya Havaalanı'na 10 Ağustos'ta ulaşıyor, 24 Ağustos'ta sona eriyor" dedi.



"BAYRAM TATİLİNİ BAKANLAR KURULUNDA KONUŞACAĞIZ"



Bir basın mensubunun Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusuna ise Bakan Tüfenkci, "Diğer bir soru bayram tatili ile ilgili onu bakanlar kurulunda konuşacağız ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacaklardır" diye yanıt verdi.



"DOĞUDA ESNAFIMIZIN NORMALLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"



Bir başka soru üzerine Doğu bölgelerinde terörden zarar gören esnafların ve sanayicilerin normalleştiğini ve bölgede ticari faaliyetlerinin gelişeceğini belirten Tüfenkci şunları söyledi:



Terörden zarar gören esnafların hazine destekli Halkbank kredilerinden doğan borçlarını ertelemiştik. Özellikle sur bölgesi ve diğer bölgelerde de esnafımıza faizsiz krediler vermiştik. Baktığımız zaman sağlanan huzur ve güven ortamı ile beraber esnafımızda hızla bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Ticaretin normalleştiğini görüyoruz. Esnaflarımızın sanayicilerimizin burada yeni yatırımlara hazırlandıklarını özellikle cazibe merkezleri ile beraber ilan edilecek yatırımlar ile beraber o bölgenin ticari faaliyetlerini göreceğiz.