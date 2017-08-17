AB Bakanı Ömer Çelik, Merkel'in Gümrük Birliği açıklamasına yanıt verdi. Çelik,"Bir AB ülkesi diğer ülkelere yön veremez." dedi.

AB Bakanı Çelik, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği açıklamasına tepki göstererek "Bu talihsiz bir açıklamadır" dedi.



Duncan ise "Biz çok net bir görüşe sahibiz. Orantılı makul tedbirlerle bu zorlukların aşılmasına inanıyoruz. Ortak zeminimiz çok geniş. Ben de sizin gibi Kıbrıs müzakerelerinin sonuçlanmamasından üzüntü duyuyorum. Sayın MEvlüt Çavuşoğlu'nun olumlu yaklaşımlarını biliyoruz. AB konusunda ise biz detayları netleştirmeye çalışıyoruz. İslam konusu çok önemli. Birleşik Krallık'ta 3 milyon müslüman var. Hayatım boyunca müslümanları desteklemeyi savundum. Onlar diğer vatandaşlar gibi eşit haklara sahip vatandaşlar. Onlara karşı ırkçı tavırları kınıyoruz ve bu tip yaklaşımlar asla kabul edilemez. Türkiye'ye 5. ziyaretim ve sonuncu olmayacağından da eminim." ifadelerini kullandı.



ÇELİK'TEN MERKEL'E SERT YANIT



Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşmasını güncellemeyeceği sorusuna Ömer Çelik şu yanıtı verdi. "Talihsiz bir açıklama. Şunu altını çizmek gerekir. AB'ye bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. AB için zaaf oluşturacak bir açıklama. AB'yi zayıflatmak isteyenlerin yaptığı birt açıklamadır. Türkiye AB ülkeleriyle sorun yaşayabilir. Ama bu sorunları ülkeler kendilerine indirgememelidir. Birliğin genetiğinde bir değişime yol açar. Almanya ve Türkiye arasındaki sorunu Avrupa Birliğinin yansımasına AB komisyonu izin vermemelidir. Bu AB'nin temel mekanizmasına aykırıdır. Gümrük Birliği bizim tek taraflı istediğimiz birşey değil. Bu serbest ticaretin arttırılmasıyla ilgili bir durumdur. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Türkiye'ye bir ödül ve lütufmuş gibi davranılıyor. Kazan - kazan çerçevesinde ilerleyecekse biz devam etmek istiyoruz. Biz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda, Ekonomi Bakanlığımız ilgilendiği bu konuda Bakanlar Kurulumuzda aldığımız kararları uygulayacağız. "



ADİL ÖKSÜZ KONUSU



Adil Öksüz konusuyla ilgili verilen nota üzerine Almanya ile gerilimin artıp artmadığı sorusu üzerine Ömer Çelik, "Referandum sürecinde bizim arkadaşlarımızın soydaşlarıyla görüşmesine izin verilmemesiyle başlayan süreç sonrasında, Cumhurbaşkanımızın telekonferansına da izin verilmemişti. Biz dost ülkeyiz. Tarihsel derinliğe sahip ilişkimizde dostluk bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz. Vahim olan şudur ki, hükümete Adil Öksüz sorusu sorulduğunda "Ben bunu yalanlayamam ya da doğrulayamam" dedi. Biz bunun diplomatik olarak ne demek olduğunu biliyoruz. Türkiye mücadelesini sürdürecektir. Türkiye'ye saldırı olmuştur. Türkiye'ye göre DEAŞ terör örgütü ne ise FETÖ odur, PKK odur." dedi.