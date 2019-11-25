Bakan duyurdu! 75 maddelik o plan yarın açıklanıyor

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın düzenleneceğini kaydetti.

Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiasından birçok ismin programda yer alacağını belirten Selçuk, 75 maddelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın tanıtımının da yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, program kapsamında Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarının açıklanacağını belirtti.

"Toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz"

Bakan Selçuk açıklamada, 25 Kasım vesilesiyle ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile çalışmalar yürüteceklerini kaydederek "81 ilimizde vatandaşlarımızı milli birlik ruhuyla, kadına yönelik şiddete hep birlikte 'hayır' demek için etkinliklerimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, tüm illerde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini bildirdi.

Selçuk, il müdürlüklerince, bilinçlendirme ve farkındalık artırma etkinlikleri düzenleyecekleri bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 500 binin üzerinde er ve erbaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi, program güçlü bir şekilde devam edecek. 25 Kasım'a özel bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotu, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterilecek. Kamu spotu, bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sayfalarında ileti mesajı olarak yer alacak.

Birleşmiş Milletlerin yürüttüğü 'Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası' kapsamında Türkiye'deki simge yapılar, her sene olduğu gibi kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlatılacak.

Farkındalık çalışmaları kapsamında, kamusal alanlarda stantlar kurulacak, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında afiş ve broşürler dağıtılacak."

Spor müsabakalarında sporcuların pankartlarla sahaya çıkacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne 'hayır' diyor, bütün toplum kesimlerini ve STK'lerimizi, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için kadına şiddete karşı mücadele etmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadının saygınlığını ve itibarını korumak herkes için bir insanlık vazifesidir"

Bakan Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında da kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olduğunu belirtti.

Kadının saygınlığını ve itibarını korumanın, herkes için bir insanlık vazifesi olduğunu aktaran Selçuk, bunun aynı zamanda gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin dünyanın her tarafında halen görülen acı bir gerçek olduğuna işaret eden Selçuk, tarih boyunca var olan bu sorunun, bugün büyük tepkilere sebep olduğunu ve insanlığın kanayan yarası olmaya devam ettiğini kaydetti.

Selçuk, "Millet olarak tevarüs ettiğimiz inanç ve değerler dünyasında kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Bu tür menfur olayları, hem kul hakkına girmek hem de bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümet ve Bakanlık adına bu konuda gelişen toplumsal hassasiyetten ve bilinçten memnuniyet duyulduğunu, bu farkındalıktan büyük güç alındığını aktaran Selçuk, kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken bütün tedbirlerin araştırıldığını ve "sıfır tolerans" ilkesiyle etkin şekilde hayata geçirildiğini belirtti.

"Çözüme yönelik anahtar bir rol oynayacak"

Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmaları daha etkin ve sonuç alıcı bir seviyeye taşımak üzere hazırladığımız '2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'mızı, 25 Kasım 2019 itibarıyla kamuoyumuzla paylaşacağız. Kamu, sivil toplum, sosyal taraflar, özel sektör ve medya katkısı ve iş birliğini içeren söz konusu Acil Eylem Planı'mızla sorunun çözümü konusunda ciddi yol alacağımıza inanıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, alınacak diğer tedbirlerle birlikte, nihai çözüm için toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, uzlaşı kültürünün geliştirilmesi de çözüme yönelik olarak anahtar bir rol oynayacaktır. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz toplumsal bir seferberlik süreci, kadınlarımızın ve bütün toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."

Bakan Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nün mutlu bireyler, uyumlu aileler ve müreffeh bir toplum için dayanışma vesilesi olmasını diledi.