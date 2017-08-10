Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Allah aşkına piknik yapıyorsanız yapın da çöpünüzü, şişenizi lütfen poşete koyup götürün. Ormanlar çöplük değil sevgili kardeşlerim. Belediyeler, sizler de ormanlara çöp atmayın." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, vatandaşlara ve belediyelere ormanları kirletmemeleri uyarısında bulunarak, "Vatandaşlardan ricam şu, Allah aşkına piknik yapıyorsanız yapın da çöpünüzü, şişenizi lütfen poşete koyup götürün. Ormanlar çöplük değil sevgili kardeşlerim. Belediyeler, sizler de ormanlara çöp dökmeyin." dedi.



Sinop Valiliğini ziyaret eden Eroğlu, basına kapalı gerçekleştiren, yatırımları değerlendirme toplantısı öncesi bakanlığı tarafından kentte yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi.



Eroğlu, bir gazetecinin orman yangınlarına ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'nin bu alanda dünyada en ileri teknolojiye sahip ülkelerden biri olduğunu söyledi.



Oluşturdukları yangın harekat merkezinden, Türkiye'nin neresinde yangın çıkarsa takip edebildiklerini, anında müdahalede bulunduklarını anlatan Eroğlu, çok güçlü hava araçlarına sahip olduklarını belirtti.



Türkiye'de yanan ormanların oranının diğer ülkelere göre düşük olduğuna işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:



"Kanada'da son yangında yanan alan miktarı 500 bin hektar. Çok acı üzülüyoruz ama Türkiye'de yılda yanan alan miktarı 8 bin hektar civarında. Merak etmeyin, hakikaten çok güçlü bir ekibimiz var. Ülkemizde çıkan yangınlara müdahale etmekle birlikte civarımızdaki ülkelerde çıkan yangınlara da müdahale ediyoruz. O ülkelere destek veriyoruz. Rusya'da bir dönem çıkan yangına bizim ekiplerimiz müdahale etti ve söndürdü. Sayın Putin bizim ekibimize başarısından ötürü takdirname verdi. Yani biz yangınlar konusunda çok iyi bir ekibe sahibiz."



"Çöpünüzü, şişenizi lütfen poşete koyup götürün"



Bakan Eroğlu, ülke genelinde çok sıcak yaz günlerinin yaşandığını anımsatarak, vatandaşlara ve belediyelere piknik ve çöp uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan piknik yaparken doğayı kirletmemelerini isteyen Eroğlu, şunları kaydetti:



"Vatandaşlardan ricam şu, Allah aşkına piknik falan yapıyorsanız, yapın da çöpünüzü, şişenizi lütfen poşete koyup götürün. Ormanlar çöplük değil sevgili kardeşlerim. Belediyeler, sizler de ormanlara çöp atmayın. Vatandaşlar piknik yaparken ateş yakmasınlar ne olur, etlerini evde kızartıp gelsinler çünkü geçen sene Trabzon'da çıkan yangın orada piknik yapanların ateşinden çıktı. Bir de şu sigara içenler var. Kardeşim, aracında küllük var, oraya at. Sen o izmariti aracından dışarı atıyorsun, zaten otlar alışmaya hazır durumda. İçme daha iyi, zaten yasak."



Açıklamaların ardından Vali Hasan İpek, Bakan Eroğlu'na gemi maketi ile el yapımı bıçak hediye etti.



AKP Sinop İl Başkanlığına ziyaret



Bakan Eroğlu, daha sonra AKP Sinop İl Başkanlığına ziyarette bulundu.



Partililerle bir araya gelen Eroğlu, AKP olarak son 15 yılda ülkede büyük yatırımlara imza attıklarını dile getirdi.



Eroğlu, 2019 yılında yapılacak seçimlere az bir süre kaldığınına işaret ederek, "2019 yılı milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacak çünkü yeni bir sisteme geçiyoruz. Eskiden yüzde 30 ile bile iktidar olunuyordu, şimdi yüzde 50 artı 1 olması gerekiyor. Bunun için önce yerel, daha sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok çalışmalıyız. Kapı kapı dolaşacağız ve inşallah bu seçimlerde istediğimiz sonuçları alacağız." ifadelerini kullandı.