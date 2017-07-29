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Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak büyükelçi oldu

Büyükelçiler kararnamesi tamamlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak, Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi olarak atandı.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak büyükelçi oldu

Dışişleri Bakanlığının yaz dönemi büyükelçiler kararnamesi tamamlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 37 büyükelçiye atanmalarıyla ilgili tebliğde bulundu.

Büyükelçi atamaları, ilgili ülkelerden güven mektubu alındıktan sonra hükümet kararnamesiyle yapılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt Büyükelçisi olarak atandı. Koytak, Dışişleri bürokrasisi dışından ilk defa bir Arap ülkesine atanan kadın büyükelçi olacak.

Koytak, kardeşinin bakan olmasının ardından aynı bakanlıktaki müsteşar yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan’ın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi olduğu belirtildi. Kaya’nın bir diğer kardeşi, Ömer Fatih Sayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı görevini yürütüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #büyükelçi #dışişleri bakanlığı #Fatma Betül Sayan Kaya #ayşe hilal sayan koytak
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