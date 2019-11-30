Bakan Hulusi Akar'dan NATO eleştirisi

Türkiye'nin NATO'yu kilitleyen hamlesinden sonra gözler 3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak NATO zirvesinde.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı NATO liderler toplantısı öncesinde makale yayınladı.

Bakan NATO'ya karşı Türkiye'nin bütün sorumluklukları yerine getirdiğini belirtti, ardından eleştirdi. Akar, NATO müttefiklerinin Türkiye’yi Suriye sınırında PKK terörüyle mücadelede yalnız bıraktığını söyledi.

Akar, "Bazı çevreler, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları örneğin Suriye’nin kuzeyindeki son operasyonumuzu NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabasında. Tabii bu iddialar, mantık dışı ve konuya ilişkin gerçeklerin saptırılmasından başka bir şey değil" dedi.

NATO'nun terörle mücadele kilit rol oynadığını söyleyen Akar, mücadelenin tam bir kararlılıklara yürütülmesi gerektiğini belirtti, müttefikleri eleştirdi.

Bakan Akar, "NATO müttefiklerimiz, dünyanın birçok bölgesinde teröristlerle kararlılıkla mücadele etmişlerse de bir bölgede bu görevlerinden geri durmuşlardır. Defalarca NATO ortaklarımıza Suriye’de bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdik ve ABD ile birlikte bazı planlar üzerinde mutabık kaldık. Ne var ki bu mutabakatlar yerine getirilmedi. Müttefiklerimizin çoğu, bize yardımcı olmadı ve bizi kendi savunmamızda yalnız bıraktı. Ardından da sırf bunu yaptığımız için bizi kınadılar" ifadelerini kullandı.

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